Henry Onyekuru transferinde ters köşe! Bomba açıklamalar

Henry Onyekuru'nun devre arasında Galatasaray'a döneceği konuşulurken bombayı oyuncunun menajeri patlattı. İstanbul'da görüşme gerçekleştiren menajer, iki takımın Onyekuru ile ilgilendiğini açıkladı.

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AS Monaco, pandemi döneminde Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu sarı kırmızılılardan koparmış oyuncu Fransa'nın yolunu tutmuştu. Nijeryalı futbolcu, bu karar sonrası büyük bir yıkım yaşarken Florya'da ayrılık görüntüleri günlerce konuşulmuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin, Florya'da gerçekleştirdiği idmana giderek teknik direktör Fatih Terim, takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşan Onyekuru için Galatasaray sosyal medya hesabı ''Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun'' ifadelerini kullanmıştı.

Ve Henry Onyekuru'nun Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fransız ekibi Monaco'dan ayrılacağı resmen açıklandı. Oyuncunun yeni adresi belli oldu. Fakat Galatasaray'a gitmesine kesin gözüyle bakılan Onyekuru'nun durumunda bir farklılık daha var. Nijeryalı oyuncunun temsilcisi William D'avila İstanbul'a geldi, bir dizi görüşme yaptı.

Galatasaray seçeneklerin başında ama...

Radyospor'a konuşan D'avila, "Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor." dedi.

Onyekuru'nun menajeri D'avila konuşmasının devamında ise bombayı patlattı. Oyuncusunun Galatasaray'daki istatistiklerine dikkat çeken menajer, "Bu rakamlara ulaşıp, ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Tekrar eski günlerine dönecek. Maalesef Monaco, onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı. Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı" şeklinde konuştu.

"İki kulüp de onunla ilgileniyor"

Nijeryalı yıldızın menajeri İstanbul'dan Onyekuru ile ilgilenen 2 takım olduğunu ifade etti. D'avila, "İstanbul'da iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem" Şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı. Onyekuru daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı.