BBP lideri Mustafa Destici'den CHP'li vekile sert tepki: Edepsizlik ve hadsizliktir

BBP Genel Başkanı Destici, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarsız, moralsiz ve güçsüz olmasının kime fayda sağlayacağının muhasebesini yapamayanların siyasete ve ülkeye herhangi bir katkı yapamayacaklarını düşünüyorum" açıklaması yaptı.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP'nin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tepki çeken sözlerine ilişkin konuşan Genel Başkan Destici, "Hükümeti/iktidarı eleştirmek adına ordumuza şuursuzca hakaret etmek, satılmışlıkla suçlamak edepsizlik ve hadsizliktir." sözleriyle sert tepki gösterdi.

Destici'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Son derece üzücüdür"

Değerli basın mensupları ülkelerin, milletlerin, siyasetin üzerinde tuttukları değerleri vardır. Bazı kavramlar, bazı kurumlar, bazı değerler, günlük polemiklere, ucuz tartışmalara konu edilmez, edilemez, edilmemelidir. Tür Silahlı Kuvvetleri de bunlardan biri ve en önde gelenlerindendir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarsız, moralsiz ve güçsüz olmasının kime fayda sağlayacağının muhasebesini yapamayanların siyasete ve ülkeye herhangi bir katkı yapamayacaklarını düşünüyorum.

Hükümeti/iktidarı eleştirmek adına ordumuza şuursuzca hakaret etmek, satılmışlıkla suçlamak edepsizlik ve hadsizliktir. CHP Genel Başkanı’nın bu konuya müdahil olmaması ise son derece üzücüdür.