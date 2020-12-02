Müge Anlı canlı yayında dehşete düştü! Duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 çocuk babası Kerem Durur'un bir anda ortadan kaybolması işlenmeye başlandı. Başka biriyle evliyken Durur ile ilişki yaşamaya başlayan Resime Dönmez isimli kadının 6 aylık bebeğini tandıra atarak yaktığını öğrenen Müge Anlı "Duyduğum en vahşi şey" diye konuştu.