BioNTech'in koronavirüs aşısı birkaç güne geliyor! Özlem Türeci'den flaş açıklamalar

Koronavirüs salgınına karşı büyük bir umut olan Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısı ile ilgili flaş açıklamalar geldi. BioNTech'in üst düzey yöneticisi Dr. Özlem Türeci, "Aşıların dağıtım sürecine başladık" dedi.

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Dünyaya umut olan koronavirüs aşısını bulan BioNTech'i eşi profesör Uğur Şahin ile birlikte yöneten Özlem Türeci, “Koronavirüs aşısının dağıtım sürecine başladık. Birleşik Krallık’ta önümüzdeki günlerde aşının dağıtılmasını bekliyoruz” dedi.

Aşıyı henüz hamilelerde denemedik

Sanal ortamda basın toplantısı düzenleyen Özlem Türeci-Uğur Şahin çifti, aşıyla ilgili son gelişmeleri açıkladı. Dr. Özlem Türeci, aşının henüz hamile kadınlarda denenmediğini vurguladı. Türeci aşının etkisinin farklı etnik kökenlerden gelenler arasında bir fark yaratmadığını söyledi.

Başvuru süreçlerinde hiçbir sorun yaşamadık

Özlem Türeci, “Birleşik Krallık’ın onayıyla şartlı pazarlama izni almak için başvurduk. ABD’nin Gıda ve İlaç Dairesi’nden ve İngiliz İlaç Ajansı’ndan kararların Aralık ayının ortasında çıkmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı. Dünya genelinde yaptıkları başvuru süreçlerinde hiç sorun çıkmadığını ve regülatörlerin çok detaylı çalıştığını açıkladı.

10'dan fazla ülke ile anlaşma yaptık

BioNTech’in CFO’su Sean Marett, “10’dan fazla ülkeyle anlaşma yaptık, birçok ülkeyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Kanada, Singapur, AB, Japonya, ABD, Birleşik Krallık’la anlaşma yaptık” dedi.

İlk doz 4 hafta sonra koruma sağlıyor

Uğur Şahin, ilk dozun alınmasından dört hafta sonra aşının koruma sağladığını söyledi.