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Yatabare: Villarreal maçına galibiyet için çıkacağız

Sivasspor'un forvet oyuncusu Mustapha Yatabare, Villarreal maçı öncesi, "Yarınki maçta elimizden geleni yapıp galibiyetle ayrılmaya çalışacağız. Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Korona olduğum günleri zor geçirdim" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki 5. maçında yarın sahasında İspanya ekibi Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da deneyimli oyuncu Mustapha Yatabare, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısında konuştu.

Yatabare, “Yarınki maç bizim için çok önemli. Öncelikle buradan puan alarak çıkmak zorundayız. Tabii ki korona yüzünden eksiklerimiz mevcut ve sakat arkadaşlarımız var. Bunları bahane olarak sunamayız çünkü kazanmamız gereken bir maç var. Bu sebeple yarınki maçta elimizden geleni yapıp galibiyetle ayrılmaya çalışacağız. Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Korona olduğum günleri zor geçirdim. Ama sonrasında gereken antrenmanları yaptım. Kendimi çok daha iyi hissediyorum” diye konuştu.

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