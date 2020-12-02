BIST 1.325
DOLAR 7,83
EURO 9,45
ALTIN 457,85
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı'nda bir dönem basın görevlisi olan Ahmet Aydın kazada yaralandı

Demirören Haber Ajansı

TRABZON'da tünelde kontrolden çıkıp takla atarak devrilen cipin sürücüsü Ahmet Aydın (32) ağır yaralandı. Bir dönem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın ekibinde görev yapan Aydın, hastanede tedaviye alındı.

Abone ol

Kaza, öğle saatlerinde Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Rize’den Trabzon yönüne giden Ahmet Aydın yönetimindeki 61 SB 496 plakalı cip, kara yolunda yer alan tünelde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada devrilen araçta buluna sürücü Aydın, yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, araçta sıkışıp ağır yaralanan Ahmet Aydın’ı, çıkarttı. Burada sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydın, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Aydın’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın ekibinde bir dönem görev yaptığı öğrenildi. Kazayla, ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da fuhuşu itiraf etti! 5 kez bıçaklayıp öldürdü son sözü pes dedirtti
Son dakika! AİHM Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı
BioNTech'in koronavirüs aşısı birkaç güne geliyor! Özlem Türeci'den flaş açıklamalar
BBP lideri Mustafa Destici'den CHP'li vekile sert tepki: Edepsizlik ve hadsizliktir
Mevlüt Çavuşoğlu ve Mike Pompeo'dan NATO toplantısında karşılıklı sert suçlamalar
İkinci el araç alacaklar dikkat emsal niteliğinde karar! 9 bin TL ceza ödeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor!
Somer Sivrioğlu çocukları kaç tane kızı ve oğlu yaşları kaç?
Kocaeli'de koronavirüse yakalanan kardeşi sokağa çıkınca polise şikayet etti
Mehmet Şef'in eli nasıl kesildi sol el parmağına ne oldu?
Henry Onyekuru transferinde ters köşe! Bomba açıklamalar
Mehmet Yalçınkaya çocukları kaç tane oğulları ve kızı kimdir?
Yorumlar 1 yorum