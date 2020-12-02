İçişleri Bakanlığı'nda bir dönem basın görevlisi olan Ahmet Aydın kazada yaralandı

TRABZON'da tünelde kontrolden çıkıp takla atarak devrilen cipin sürücüsü Ahmet Aydın (32) ağır yaralandı. Bir dönem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın ekibinde görev yapan Aydın, hastanede tedaviye alındı.

Abone ol

Kaza, öğle saatlerinde Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Rize’den Trabzon yönüne giden Ahmet Aydın yönetimindeki 61 SB 496 plakalı cip, kara yolunda yer alan tünelde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada devrilen araçta buluna sürücü Aydın, yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, araçta sıkışıp ağır yaralanan Ahmet Aydın’ı, çıkarttı. Burada sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydın, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Aydın’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın ekibinde bir dönem görev yaptığı öğrenildi. Kazayla, ilgili soruşturma başlatıldı.