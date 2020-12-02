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Bursa'da fuhuşu itiraf etti! 5 kez bıçaklayıp öldürdü son sözü pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da kardeşinin birlikte yaşadığı, aynı zamanda akrabası olduğu öğrenilen kadını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Necla S.'nin ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Öldürülen Betül Şanal'ın yakınları ve tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Savcının mütalaasına karşı son sözleri sorulan sanık, öldürme kastının bulunmadığını, pişman olduğunu söyledi.

Görülen dava sonucu kararı açıklayan mahkeme heyeti, Necla S. için 25 yıl hapis cezası verdi. Geçtiğimiz Haziran ayında Yıldırım Samanlı Mahallesi'nde ekmek bıçağıyla ağır yaralanan Betül Şanal, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. 


Fuhuş ve kadın ticareti yaptığını itirafı
Olayda kullanılan ekmek bıçağı evin içerisinde bulunurken, 44 yaşındaki Necla S. ise aynı gün Gürsu ilçesindeki ikamet adresinde gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.  Uzun zamandır fuhuş ve kadın ticareti yaptığını itiraf eden Necla S., Betül Şanal ile aralarında anlaşmazlık olduğu için kavga ettiklerini, o esnada mutfaktaki ekmek bıçağını alarak Şanal'ın sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtığını itiraf etmişti.

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