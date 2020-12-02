İstanbul'un 45 günlük suyu kaldı! İBB’den dikkat çeken uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yağışların Kasım ayında mevsim normallerinin yüzde 45 altında gerçekleştiği bilgisini vererek vatandaşları, “Lütfen su tüketirken özen gösterelim” diyerek uyardı.

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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, kış mevsimine girilmesine rağmen yeterli yağış olmaması nedeniyle yüzde 24,50 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bu yılki yağışların neredeyse yarı yarıya azaldığını ifade etmiş ve vatandaşları dikkatli olmaya davet etmişti.

İstanbul'un 45 günlük suyu kaldı

İstanbul son yılların en kurak dönemlerini geçiriyor. İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 24.30 seviyesine kadar düştü. Uzmanlara göre ise İstanbul’un hiç yağmur yağmaması durumunda 45 günlük suyu kaldı.

İBB’den dikkat çeken uyarı

Konu ile ilgili bir açıklama da İBB’den geldi. Yapılan açıklamada, “Değerli İstanbullular; yağışlar Kasım ayında mevsim normallerinin yüzde 45 altında gerçekleşti. Aralık ayında da sıcakların mevsim normallerinin 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Lütfen su tüketirken özen gösterelim, çok basit önlemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz” uyarısına yer verildi.

İSKİ verileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre; kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 1 Aralık itibarıyla 24,50 olarak ölçüldü. 2019 yılında bu dönemde barajlardaki su oranı yüzde 35,60 olarak gerçekleşmişti. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 22,84; Terkos'ta yüzde 25,36; Sazlıdere'de yüzde 5,49; Alibey'de yüzde 28,99; Büyükçekmece'de yüzde 16,37; Ömerli'de yüzde 28,11; Darlık'ta yüzde 53,94 olarak kaydedildi.

İstanbul’da günlük ortalama 2,9 milyon metreküp su tüketiliyor

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken; su miktarı 205,85 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. İstanbul’da günlük ortalama 2,9 milyon metreküp su tüketiliyor.