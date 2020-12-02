Donald Trump'tan '2024'te başkan adayıyım' sinyali

ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlendiği Noel resepsiyonunda "4 yıl içinde" Beyaz Saray'a dönme sözü vererek, 2024 yılında yeniden aday olacağı sinyalini verdi.

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Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Noel resepsiyonunda seçim değerlendirmesin bulundu. Trump, başkanlık seçimlerinin gerçek galibi olduğunu iddia ederek “Harika bir 4 yıl oldu” dedi.

Eski Oklahoma Cumhuriyetçi Parti Başkanı Pam Pollard tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, Trump etkinlikte konuşma yaptığı görüldü. Trump, "Kesinlikle alışılmadık bir yıl. Bir seçimi kazandık, ancak bundan hoşlanmıyorlar, ben buna hileli bir seçim diyorum ve her zaman kazanacağım. 4 yıl içinde dönme sözü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Hala hile iddiasını sürdüyor

ABD Başkanı Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde "hile yapıldığı" ve asıl kazananın Demokratların adayı Joe Biden değil, kendisi olduğuna yönelik iddialarını gündeme taşımayı sürdürüyor.