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Isparta'da herkes günlerdir onu arıyordu! Evdeki o detay fark edilince işler karıştı

Demirören Haber Ajansı

ISPARTA'da geçen cuma akşamından bu yana kayıp olan Mustafa Özbay'ın (57) bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı. Cep telefonu evinde bulunan Özbay'ın sürekli kullandığı battaniyesinin bulunamaması ise öldürülüp, cesedinin battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesini ortaya çıkardı.

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Merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım Cuma akşamı kayboldu. Kaybolduğu akşam yakın arkadaşı Mehmet Aldemir'in evinde alkol aldığı öne sürülen 3 çocuk babası için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Hemen harekete geçen Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbay'ın cep telefonu ile sürekli kullandığı battaniyenin evinde olmadığını tespit etti. Mehmet Aldemir ise evinde birlikte evde alkol aldığı Özbay'ın daha sonra kendi evine gittiğini söyledi.

Battaniyenin olmamasından yola çıkılarak öldürülüp, cesedinin battaniyeye sarılıp başka bir yere götürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Özbay için jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum ekipleri ve köylülerden oluşan 100 kişi arama başlattı. Köyün çevresi ile seralar ve Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'nın bulunduğu bölgedeki ormanlık arazi didik didik arandı. Dron ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada henüz bir ize rastlanmadı.


"Cuma gününden bu yana babamdan haber alamıyoruz"
Mustafa Özbay'ın oğlu Hüseyin Özbay, "Babamla en son cuma öğle saatlerinde görüştük. Babaannem ameliyat olacaktı o konu üzerinde konuştuk. Ondan sonra bir daha görüşmedik. Cuma gününden bu yana babamdan haber alamıyoruz" dedi. Mustafa Özbay'ın köyde kendi halinde tek başına yaşayan biri olduğunu ve kimseyle husumetinin bulunmadığını anlatan köylüler de, "Başına kötü bir şey gelmese çocuklarını arardı" dediler. Kayıp Mustafa Özbay'ı arama çalışmalarının süreceği bildirildi.

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