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Büyükçekmece'de freni tutmadı devrildi! Yüzlercesi yola saçıldı

İhlas Haber Ajansı

BÜYÜKÇEKMECE'de freni boşalan kemik yüklü kamyonet işlek caddede 300 metre kendi kendine hareket ettikten sonra önce bir araca ardından da refüje çarparak devrildi.

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Olay, Avrupa Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir restorandan alışveriş yapmak için giden sürücü, yem fabrikasına götürülmek üzere kemik dolu olan kamyonetini yerinde göremedi. Çevreyi sorgulayan sürücü kamyonetinin çekilip çekilmediğini telefonu ile kısa mesaj atarak da sorguladı.

300 metre ileride kalabalık gören sürücü kamyonetinin devrildiğini görünce şaşkınlık yaşadı. Olay yerine gelen ekipler devrilen kamyoneti kaldırırken olayın şokunu yaşayan sürücü, "Aracı köftecinin önüne bırakmıştım yiyecek alıp yemek yiyecektim. Çıktım araç yok baktım araç kendi kendine gidiyor kamera kaydında. Sonra mesaj attım trafiğe araç çekildi mi diye oradan da yanıt alamadım. Buradaki kalabalığı görünce baktım araç burada. Çok şükür cana gelmedi" dedi.

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