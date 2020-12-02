Gaziantep'te 2 kez kanseri yendi 34 yıldır çalıştığı işte patron oldu! Şimdi yurtdışından sipariş alıyor

10 yaşından beri işçi olarak çalıştığı ayakkabı üretim sektöründe şimdi 5 işçiye istihdam sağlayan Şafak, deriden ürettiği ayakkabıları Amerika’ya, Kuzey Irak’a ve Orta Asya ülkelerine ihraç ediyor. İŞKUR’un kendisini patron yaptığını aktaran Şafak, “İŞKUR bana destek vermeseydi ben yine işçilik yapmaya devam edecektim” dedi.