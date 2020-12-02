Gaziantep'te 2 kez kanseri yendi 34 yıldır çalıştığı işte patron oldu! Şimdi yurtdışından sipariş alıyor
GAZİANTEP’te 9 yılda 2 defa yakalandığı lenf kanserini yenen Mehmet Ali Şafak, 34 yıldır işçi olarak çalıştığı işte patron oldu.
Gaziantep’te 9 yıl içerisinde 2 defa yakalandığı lenf kanserini çalışma azmiyle yenen ayakkabı ustası Mehmet Ali Şafak (44), hastalığı atlattıktan sonra Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) engellilere sağladığı hibe desteğinden faydalanarak kendi işinin patronu oldu.
Kanserin vücuduna verdiği zarardan dolayı yüzde 60 oranında bedensel engeli oluşan Şafak, engeline aldırmadan İŞKUR’dan aldığı hibe desteğiyle GATEM Ayakkabıcılar Sitesi’nde ayakkabı üretim atölyesi kurdu.
10 yaşından beri işçi olarak çalıştığı ayakkabı üretim sektöründe şimdi 5 işçiye istihdam sağlayan Şafak, deriden ürettiği ayakkabıları Amerika’ya, Kuzey Irak’a ve Orta Asya ülkelerine ihraç ediyor. İŞKUR’un kendisini patron yaptığını aktaran Şafak, “İŞKUR bana destek vermeseydi ben yine işçilik yapmaya devam edecektim” dedi.
Önüne 2 defa engel olarak çıkan kanserin ardından kendisine bir engel olarak daha Covid-19 salgının çıktığını söyleyen Şafak, salgına rağmen durmadan üretim yapmaya devam ettiklerini anlattı.