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8 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunan sapığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de 8 yaşındaki kuzenine yalnız oldukları sırada kıyafetlerini indirip cinsel istismarda bulunan Şafak B.'nin(19) yargılanmasında karar belli oldu.

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Olay, 7 Ocak’ta Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Annesi işe giden A.B., evde kuzeni Şafak B. ile yalnız kaldı. Bu sırada Şafak B., kuzeninin kıyafetlerini çıkararak cinsel istismarda bulundu. Küçük kızın yaşadığı olayı annesine anlatmasının ardından, anne K.B. durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan Şafak B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesinde üzerine atılan suçu kabul etmeyen Şafak B. hakkında, A.B.’nin 8 yaşında olması göz önünde bulundurularak, anlattığı olayın hayal ürünü olmasının hayatın olağan akışına uymadığı ve soruşturmanın farklı evrelerinde verdiği bilgilerin tutarlı olması nedeniyle Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Davanın karar duruşması bugün Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Şafak B., SEGBİS üzerinden katılırken, A.B.’nin ailesi ise salona gelmedi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, alınan ifadeler ve mağdur beyanları dikkate alındığında cinsel istismar suçunu işlediğine kanaat getirilen Şafak B.'nin 8 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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