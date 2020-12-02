Hayvan öldürülmeden üretilen kültür eti dünyadaki ilk onayı Singapur'dan aldı

Biyoraktörlerde hayvan öldürülmeden üretilen et, dünyadaki ilk satış onayını Singapur'dan aldı. Guardian gazetesinin haberine göre; bu gelişme, et endüstrüsinde büyük bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

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ABD'li Eat Just adlı şirket tarafından üretilen 'tavuk parçaları', Singapur Gıda Ajansının güvenlik onayından geçti. Şirket, bu onayın etin hayvan öldürülmeden üretildiği bir geleceğin kapısını açabileceğini söyledi.

Dünya genelinde onlarca şirket; kültür tavuk, sığır ve domuz eti geliştiriyor. Amaç endüstriyel hayvan yetiştiriciliğinin iklim değişikliği ve doğa üzerinde etkisini azaltırken; daha temiz, ilaçsız ve hayvanların eziyet görmediği bir et üretimi.

Habere göre; şu anda her gün 130 milyon tavuk ve 4 milyon sığır, eti için kesiliyor. Dünyadaki memelilerin yüzde 60'ı besi hayvanı, yüzde 36'sı insan ve sadece yüzde 4'ü vahşi hayvanlar.

Eat Just'ın ürünü 1200 litrelik bir biyoreaktörde üretiliyor ve daha sonra bitki bazlı muhtevayla birleştiriliyor. Ürün, normal tavuğa göre çok daha pahalı ve sadece Singapur'daki bir restoranda satılacak. Eat Just, üretim boyutları büyüdükçe daha da ucuzlayacağını belirtiyor.

Hücre bankası kullanılıyor

Üretim sürecini başlatan hücreler, bir hücre bankasından geliyor ve bir tavuğun kesilmesini gerektirmiyor. Çünkü bu hücreler, canlı hayvanlardan biyopsilerle alınabiliyor. Büyüyen hücrelere verilen besleyici içeriğin tümüyse bitkilerden elde ediliyor.

Singapur'da üretilen kültür etinde büyüme ortamında sığır fetüsünden alınan kandan elde edilen serum da bulunuyor ancak bu tüketimden önce büyük ölçüde yok ediliyor.

Şirket bir sonraki üretim hattında bitki temelli serum kullanılacağını, onay sürecinin başladığı iki yıl önce Singapur'da bunun bulunamadığını belirtti.