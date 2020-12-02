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Samsun'da köprüden baraj gölüne atlayan kadın bulunamadı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde köprüden baraj gölüne atlayan atlayan kadın, yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

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SAMSUN Bafra ilçe merkezine 36 kilometre mesafede bulunan Altınkaya Barajı Hidroelektrik Santrali önünde bulunan köprüde 55 AZ 578 plakalı aracı uzun süre park halinde gören güvenlik görevlileri, akşam saatlerinde aracın yanına giderek uzun süre kornaya bastılar. Kimseyi bulamayınca santralin güvenlik kameralarına baktıklarında sabah saatlerinde 55 AZ 578 aracıyla köprüye gelen kadının kendini köprüden baraj gölüne atladığını görmeleri üzere durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları inceleme sonunda kadının 48 yaşındaki Ayşegül K. olduğunu tespit etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Samsun Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi'ne (TAK) haber verdiler. Olay yerine gelen TAK ekibi yaptıkları 2 saatlik arama sonucunda kayıp kadının cesedini bulamadılar. Aramaya sabah devam edileceği öğrenildi.

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