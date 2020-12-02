Rusya'nın Sputnik V aşısının fiyatı belirlendi!

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V koronavirüs aşısı sunumunda konuştu. Dmitriyev, aşının 2021 başından diğer ülkelerde de satışa sunulacağını ve fiyatının doz başına 10 dolar olacağını söyledi.

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu özel oturumunda düzenlenen Sputnik V koronavirüs aşısı sunumunda önemli açıklamalarda bulundu. Aşıyla ilgili merak edilenleri anlatan Dmitriyev, 2021 başından itibaren diğer ülkelerde de satışa sunulacak olan Sputnik V aşısının, geliştirilen benzer aşılara göre çok daha ucuz olacağını belirtti.

"Doz başına 10 dolar"

Rus yayın kuruluşu Sputnik'in Türkçe masasının haberine göre; Dmitriyev, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşının fiyatı için "Doz başına 10 dolar" açıklamasını yaptı.

Putin talimat verdi

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki haftadan itibaren halka koronavirüs aşısının uygulanması için talimat verdi. Putin talimatında aşının en büyük risk grubundaki kitle olan öğretmenler ve doktorlara uygulanmasını istedi.