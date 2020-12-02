TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Özdemir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu; tedavi ve karantina sürecinin başladığı ifade edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.