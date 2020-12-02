BIST 1.325
DOLAR 7,84
EURO 9,49
ALTIN 459,28
HABER /  SPOR

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Özdemir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu; tedavi ve karantina sürecinin başladığı ifade edildi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının ardından dikkat çeken açıklama
Son dakika Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı
İstanbul'un 45 günlük suyu kaldı! İBB’den dikkat çeken uyarı
İstanbul'da iğrenç olayı annesine ağlayarak anlattı: Eldiven giydi bluzumu sıyırıp...
Saadet'in lideri Temel Karamollaoğlu uçtu! Asgari ücret açıklaması olay
Son dakika! AİHM Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Hayvan öldürülmeden üretilen kültür eti dünyadaki ilk onayı Singapur'dan aldı
Ankara'da uygunsuz koşullarda tutulan 68 köpek bulundu
HDP önünde evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP'den de PKK'dan da istiyorum
Rusya Devlet Başkanı Putin emir verdi! Gelecek hafta başlatılıyor
8 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunan sapığa 8 yıl 4 ay hapis cezası
Yaşar Alptekin kimdir kaç yaşından kaç kere evlendi ilk evliliği
Yorumlar