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Eskişehirspor'da 9 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Demirören Haber Ajansı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 4’ü altyapıdan olmak üzere 9 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Eskişehirspor'da teknik heyet ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılırken; 4’ü altyapıdan 9 futbolcunun testleri pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından yapılan Kovid-19 testleri neticesinde dördü altyapıdan olmak üzere dokuz futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştı" denildi.

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