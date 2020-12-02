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Karaman'da yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu

Demirören Haber Ajansı

KARAMAN'da metruk bir binanın yıkımını yapan belediye görevlileri, binanın temel kısmında insan kafatası ve kemikleri buldu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından bulunan kafatası ve kemik parçaları, kriminal laboratuvara gönderildi.

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KARAMAN Abbas Mahallesi Hoca Mahmut Caddesi'nde belediye ekipleri tarafından yıkılan metruk bir evde meydana gelen olayda; işçiler yıkım çalışması sırasında binanın temel kısmında insan kafatası ve kemikleri buldu.

Durum polise bildirilirken; olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından bulunan kafatası ve kemik parçaları, kriminal laboratuvara gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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