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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (2 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 14.129'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Son 24 saatte 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 513.656'ya yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 193 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 4821 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4821 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 414 bin 141'e yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 956 bin 228, ağır hasta sayısı ise 5502 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız'' ifadelerini kullandı.

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