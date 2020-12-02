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Ankara'da uygunsuz koşullarda tutulan 68 köpek bulundu

Anadolu Ajansı

ANKARA'da bir binanın bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 68 köpek bulundu.

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ANKARA Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; ihbar üzerine yapılan denetimlerde Keçiören'deki bir binanın bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 23'ü yavru 68 köpek bulundu.

Hayvanlar, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yakalanan şüpheliye Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 12 bin 308 lira cezai işlem uygulandı; olayın sorumluları hakkında da adli işlem başlatıldı.

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