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Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak! Uymayana 3 bin 150'şer lira ceza

Hafta sonu 2 tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı, yılbaşında 4 gün olarak uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü başlayacak ve 4 gün kesintisiz sürecek... Uymayanlara en üst limitten para cezası verilecek.

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Türkiye günlük koronavirüs vakalarında dünyada ikinci sıraya yükseldi. Hafta sonu 2 tam gün, hafta içi ise akyam 21:00'den sabaha kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak vaka sayılarında artış sürdüğü için yılbaşı kutlaması bahanesiyle daha fazla bulaşın olmaması için şimdiden harekete geçildi. 

Yasak 31 Aralık Perşembe günü başlayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, “Yılbaşı akşamı hareketliliği önlemek için bazı önlemler alınacak. Kesinleşen bazı maddeler şöyle:  Cuma günleri başlayan sokağa çıkma yasakları, yılbaşı haftasına özel 31 Aralık Perşembe gününe çekilecek.” diye yazdı.

Evlerde buluşanlara 3 bin 150'şer lira ceza

Ün yazısında, “Vatandaştan gelen her ihbar ciddiye alınacak ve evlerde toplananlar olursa orada bulunan herkese 3 bin 150 TL ceza yazılacak. Parti yapmak amacıyla ev kiralayanlara engel olmak için kiralama şirketleri üzerindeki denetimler artırılacak. Eğer aralık ayını kazasız belasız, partisiz atlatırsak unutmayın ki aralıktan sonrası ‘bahar” ifadesini kullandı.

BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirterek, "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir" açıklaması yapmıştı.

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