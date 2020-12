Nagelsmann İrfan Can Kahveci'ye mest oldu: Harika bir oyuncu

Medipol Başakşehir'in Leipzig maçında 3 gol birden atan İrfan Can Kahveci, Nagelsmann'ı mest etti. Nagelsmann, "İrfan Can Kahveci harika bir oyuncu. Çok iyi bitiricilik örneği gösterdi. Müthiş bir oyuncu" dedi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Leipzig'i konuk eden Başakşehir, 2-0 ve 3-1 yenik düştüğü maçta 3-3'ü buldu ancak 4-3 yenilmekten kurtulamadı. Turuncu Lacivertliler, PSG'nin Manchester United'ı deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından Avrupa defterini kapattı. Medipol Başakşehir'in maçtaki 3 golünü de İrfan Can Kahveci attı.

İrfan Can Kahveci; Tuncay Şanlı (Fenerbahçe), Burak Yılmaz (Galatasaray) ve Arda Turan'dan (Barcelona) sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yapan 4. Türk futbolcu oldu.

İrfan tarihe geçti

Opta verilerine göre; İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde Eylül 2004'ten (Wayne Rooney vs Fenerbahçe) bu yana bir maçta ceza sahası dışından üç gol atan ilk oyuncu oldu. Medipol Başakşehirli futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılan üçüncü oyuncu oldu (Nisan 2003'te Cristiano Ronaldo & Ekim 2010'da Gareth Bale).

''Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık''

İrfan Can Kahveci "İlk hat-trick'im Şampiyonlar Ligi'ne nasip oldu. Gerçekten çok zorlu bir gruptaydık. Kıran kırana bir mücadele verdik. Şampiyonlar Ligi'nde umutlarımızı sürdürmek istiyorduk. Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık ve umutlarımız devam etseydi" dedi.

''Müthiş bir sol ayağı var''

Hat-trick yapan İrfan Can Kahveci'yi de öven Nagelsmann "İrfan Can Kahveci harika bir oyuncu. Çok iyi bitiricilik örneği gösterdi. İyi bir serbest vuruş golü attı. Müthiş bir sol ayağı var. Müthiş bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

''İrfan Can'ın çok iyi bir yerde olması gerekir''

İrfan Can'ın 3 gol atmasının kariyeri için önemli olduğunu vurgulayan Okan Buruk şöyle konuştu, "Bugünkü maç onun için çok önemli. Geçen sene şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nin onun için önemli bir arena olduğunu ve Avrupa'da önemli takımlarda oynamak istiyorsa bunu ortaya koymasa gerektiğini söyledik. Bugün oyunun iki yönünde çok iyi oynadı. Hem ofansif anlamda hem defansif anlamda iyi oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atması çok değerli. Bu onun değerini ortaya çıkaracak bir şey. Demba Ba ile de İrfan Can'ın çok iyi bir yerde olması gerektiğini konuştu. Aynı şekilde devam etmesi lazım. Maç maç değil, her maç bu performansı ortaya koyması gerekiyor."

Maşallah sana İrfan Can 🧿 pic.twitter.com/zVbgINBpJ3 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 2, 2020

"Maşallah sana İrfan Can"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in RB Leipzig ile oynadığı mücadelede rakip ağlara 3 gol gönderen başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kasapoğlu paylaşımında milli futbolcu için, "Maşallah sana İrfan Can" yorumunda bulundu.