Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem!

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45 sıralarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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"Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." açıklaması yapan AFAD, "Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

Depremin derinliği 20 kilometre olarak belirlendi.

Çevre illerden de hissedildi

Siirt, Batman, Bingöl, Gaziantep ve Diyarbakır'da hissedilen şiddetli depremi hisseden çok sayıda vatandaş, depremin uzun sürdüğünü ve sarsıntıyla uyandıkları rapor etti.

"ilçe merkezinde hasar yok"

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." açıklaması yaptı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.2, derinliğini ise 10 kilometre olarak duyurdu.

"6'ya kadar çıkan depremler olabilir"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi yorumladı:

Siirt'in kuzey kısmından geçen Kuzey Batı - Güney Doğu uzanımlı fay zonu var. Kurtaralan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, burası da Batman'ın doğusuna düşen bir yer. 5 büyüklüğündeki deprem insanların paniklemesi için büyük bir deprem. Herkes sokaklara çıkmış.

Merak ediyorum, herhangi bir zarar meydana gelmiş midir? Normal şartlarda bir zarar gelmemesi gerek. Fakat burada fay uzunluklarına bakıyorum, çok uzun faylar yok. Büyük depremlerin olmasını beklemem doğrusu. Bu bölge için, bazı faylarda 6'ya kadar çıkan depremler olabilir ama daha büyüğünün olmasını gösterecek belirtiler yok.