3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı resimli kutlama sözleri

Bugün 3 Aralık engelliler günü olarak ülkemizde kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı gün için etrafınızdaki engelli vatandaşlara yollayacağınız en sıcak, samimi ve içten resimli engelliler günü mesajları haberimizde. 3 Aralık'a özel engelliler günü sözleri ve resimli engelliler günü mesajları sayfamızda...

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Bugün 3 Aralık Engelliler günü olarak kutlanıyor. Ülkemizdeki binlerce engelli vatandaş için büyük önem taşıyan bu güne özel en güzel resimli engelliler günü mesajları ve 3 Aralık sözleri derlemesi haberimizde. Aynı şartları ve aynı dünyayı paylaştığımız engelli dostlarımızı bu özel günde unutmayalım. Onları mutlu edecek, yüzlerini güldürecek engelliler günü mesajları ile bu özel ve anlamlı günlerini kutlayalım.

Siz de sevdiğiniz engellilerin ve ya bir engelli yakını olan ve onun bakımını üstlenen vatandaşlarımız engelliler gününü kutlayabilirsiniz. İşte en güzel ve anlamlı engelliler günü mesajları ve sözler....



* Bir gün değil, her gün ilgi görmek istiyoruz.

*Engelli ne demek sen de öğren / Yürümek ne demek engelliden öğren!

*Engelliler için yaptıklarınızı aslında kendiniz için yaptığınızı unutmayın.

*En büyük engel sevgisizliktir.

* Engeller engeliler için aşılmıştır.

*Bana acıyarak bakma bana küçümseyerek bakma bir bakarsın acınacak halde sen olursun.

* Engelli olmak, engel değildir.

*Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.

*Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.

*Engellilere saygı göstermez ve onları küçük görürsen yarın sen de aynı duruma düşünce saygı ve sevgi bekleyemezsin.

*Hiçbir engel Allah'a kul olmaya engel değildir.

*Engelliler bir toplumun aynasıdır.

*Engelliye acıyarak değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü bizim onun gibi engellimiz olmamasına karşın daha engelli gibi davranıyoruz.

*Engellilerin sabrına ve azmine hayran olmamak elde değildir.

* Engelli olmak bir kusur değildir.

*Engelliler yardıma değil, şefkate muhtaçtır.

*Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir.

* Engellilerle alaya etmeyin, bir gün siz de onlar gibi olabilirsiniz.

* Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz.

*Engellinin silahı sabırdır.

*Yapacaklarım sınırlı, ama ufkum geniş.

*Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

*Tohum toprağa, engelli topluma emanettir.

* Akraba evlilikleri felakettir, sakatlığa neden olur. Sakınınız.

* Engelliye avuç açtırmayalım.

* Ne oldum değil, ne olacağım demeli.

* Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar.

* Özürlüye değil; özgürlüğe yol verelim.

* Engeller aşılır, engelli de yaşanır. (Sevim)

* Asıl körlük cehalettir.

* Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.

* Engelli olmak suç değildir.

*Sadece bugünlerde değil her zaman yanınızdayız.

* Engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir.

*Engelliler fark edilmeyi bekler.

* Engelliler de bizim bir parçamızdır, onlara sahip çıkalım.

* Bir tedbir bin sakatlığı önler.

* Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olmaz.

* Her Engelli kendisine imkan verilirse topluma sağlamlar kadar yararlı olabilir.

* Onlar da Bizlerden Biri, Yarının Size Ne Getireceğini Bilebilir misiniz?

*Engelli olmak, hayatı yaşamak için engel değildir.

3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

- Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.

- Engellerimiz ve işlerimiz, sevgiye asla engel olamaz.

- Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.

- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, tüm engelli vatandaşlarımızın aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle sağlıklı bir ömür diliyorum.

- Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.

- Özürlüye değil; özgürlüğe yol verelim.

- Engelli olmak suç değildir.

- Asıl Engelliler Onları Görmeyenlerdir.

- Ne oldum değil, ne olacağım demeli.

- Bir birini seven insanlar için engeller bir tatlı tebessümden ibarettir.

- Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır

- Kaldırımları Engel Olmaktan Çıkarın! Bize Yeter.

- Tohum toprağa, engelli topluma emanettir.

- Engelliye avuç açtırmayalım.

ENGELLİLERİN TALEPLERİ NELERDİR?

-Her şeyden ücretsiz ve indirimli yararlanmak değil, ilave giderlerimizi karşılayacak düzenli bir engelli aylığı almak istiyoruz

-Nitelikli ve erişilebilir bir eğitim istiyoruz.

-Haklara, hizmetlere ve bilgiye erişimin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

-Herkesle eşit haklara, fırsat ve olanaklara sahip yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz.

-Temsil organlarında sadece engelli sorunları için değil ülke ve dünya sorunlarının çözümüne katkı sunabileceğimiz için de yer almak istiyoruz.

-Herkes için tasarlanmış kentler, sokaklar, konutlar, toplu taşıma araçları, ürünler istiyoruz.

-Toplumsal yaşamda, bilimde sanatta ve siyasette etkin olarak yer almak istiyoruz.