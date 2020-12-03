BIST 1.325
DOLAR 7,85
EURO 9,52
ALTIN 463,57
HABER /  YEREL

Kahramanmaraş'ta bağ evinde eğlence! 20 kişi kuralları hiçe saydı

KAHRAMANMARAŞ'ta bağ evinde koronavirüs partisi düzenleyen 20 kişinin kurallara aldırış etmeyişi tepkilere neden oldu.

Abone ol

Dün akşam saatlerinde bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi. Alkolün de alındığı eğlenceye yaklaşık 20 kişi katıldı. Eğlenceye katılanların hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti.

Eğlence, geceye katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Görüntülerde; eğlenceye katılanlar şarkı söyleyen sanatçıya eşlik edip para saçarken, sanatçıyla selfie de yaptı. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem!
Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak! Uymayana 3 bin 150'şer lira ceza
Türk doktor Uğur Şahin ve eşi ABD basınında: Dünyayı kurtardılar
Van'da trafikte kadının yaptıkları şoke etmişti! Valilikten açıklama geldi
HSK'nın 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
3 ilde yüzde 100 vaka artışı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü
ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan İrfan Can'a övgü yağmuru: Çok iyi bir yerde olması gerekir
Araçtaki hasarı tespit edemeyen ekspertiz firması için emsal ceza!
Japonya'dan Rusya'da protesto notası
İzmir'de bir sağlıkçıdan daha acı haber geldi
Engelliler günü resimli mesajları 3 Aralık engelliler günü sözleri
Mehmet Yalçınkaya çocukları kaç tane oğulları ve kızı kimdir?
Yorumlar