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Adana Tabip Odası Başkanı'ndan şok sözler! Hastanelerde boş sedye bulunamıyor

ADANA TürkTabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, kentte durumun kritik olduğunu belirterek, "Kentte günlük vaka sayısı iki bin civarında. Hastanelerde boş sedye dahi bulunamıyor. Morgların önünde kuyruklar oluştu." diye konuştu. Menteş, en az 14 gün tam kapanma ve giriş-çıkışların kısıtlanmasını talep etti.

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Adana’da günlük hasta sayısının iki bin civarında olduğunu da açıklayan Menteş, Covid-19 kaynaklı vefat sayılarının da hızla artığını ve morglar önünde kuyruklar oluştuğunu söyledi.

Adana İl Hıfzıssıhha Kurulu ve İl Pandemi Kurulu'nun işletilemediğine işaret eden Menteş, "Pandemiye ayrılan bütün yataklar ve yoğun bakım servisleri dolu. Hatta öyle bir noktaya geldik ki Kozan'da Ceyhan'da boş yatak bulduğumuzdan oraya hasta sevk ediyoruz. Acil serviste sedye bulan hastalar kendini şanslı hissediyorlar çünkü boş sedye dahi kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Sağlıkçı atamaları yapılmalı"

Sahra Hastanesi’nin siyasi malzeme yapıldığını söyleyen Menteş, "Kapatılan hastaneler var. Eski göğüs hastalıkları hastanesi, boşaltılan Seyhan Devlet Hastanesi ve askeri hastanede yataklı faaliyet neredeyse verilmiyor. Bütün bu hastaneler bir an önce faaliyete geçirilmeli ve sağlıkçı atamaları yapılmalı" dedi.

"Sadece ciddi yaralanmalar ameliyata alınabiliyor"

Ameliyathanelerin bile yoğun bakım ünitesine dönüştürüldüğünü aktaran Menteş şunları anlattı: "Bu nedenle ameliyat da yapılamıyor. Sadece ciddi trafik kazası ve bıçaklanma gibi yaralanmalar ameliyata alınabilmekte. Tabipler Odası olarak PCR testi için sürüntünün kentin belli noktalarında kurulan merkezlerde alınmasını ve hastanelerin meşgul edilmemesini önerdik.

Çünkü test yaptırmak isteyenler acillerde yoğunluğu daha da arttırıyor. Pandeminin bugün bu hale gelmesinin sorumluları söylediklerimize kulaklarını tıkayan ve önerilerimizi uygulamayanlar. Sağlık Bakanlığı'na ve sağlık sistemine olan güven bu süreçte yüzde 30'lara düştü."

"Kurtuluş Savaşı'nda bu kadar çok doktor hayatını kaybetmedi"

Salgın döneminde 200'e yakın sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini anımsatan Dr. Selahattin Menteş, "Dün bize çeşitli yaftalar yapıştırmaya çalışanlar dönüp bizim söylediklerimizi açıklamak zorunda kaldılar. Sağlık personeli ölüm oranı çok yüksek. Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale Savaşı'nda bu kadar çok doktor hayatını kaybetmemiştir" dedi.

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