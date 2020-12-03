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İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan suikast sonrası İran'a mesaj: Hazırız

İSRAİL Genelkurmay Başkanı General Aviv Kochavi, İran’a gelebilecek her saldırıya karşı hazır olduklarının mesajını verdi.

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İsrail Genelkurmay Başkanı General Aviv Kochavi kuzey İsrail cephesini ziyaret etti ve komutanlarla konuştu. Kochavi cepheyi gezerken askeri güçlerinin bölgedeki olası gelişmelerden haberdar olduğunu vurguladı.

Bir haber kanalı Pazartesi günü İsrail Genelkurmay Başkanı General Aviv Kochavi'nin geçen Cuma İranlı nükleer bilimci Mohsen Fakhrizadeh'e düzenlenen suikastın ardından İran'a bir mesaj gönderdiğini bildirdi.

İbranice kanal 7, Kochavi'nin İran'a karşı saldırılara tamamen hazır olduklarını iletti.

İranlı yetkililer Salı günü İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michael Bachelet'e önde gelen İranlı bilim adamı Mohsen Fakhrizadeh'in öldürülmesiyle ilgili bir mektup gönderdi.

Ismael Baqai Hamaneh, "Kanıtlar Siyonist varlığın bu iğrenç eylemde yer aldığını kanıtladı" dedi ve bunu "uluslararası hukukun, insan haklarının ve tüm ahlaki değerlerin açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

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