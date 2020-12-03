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İrfan Can Kahveci tarihe geçti rekor üstüne rekor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde harika oyuna rağmen turnuvadan saf dışı kalan Başakşehir'de İrfan Can, Avrupa'da kendini kanıtladı. Hat-trick sevinci yaşayan İrfan Can, Devler Ligi'nde bu başarıyı gösteren dördüncü futbolcu oldu.

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Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu maçtaki takımının 3 golünü de İrfan Can Kahveci attı. Milli futbolcu; 45+3, 72 ve 85. dakikalarda Leipzig ağlarını havalandırdı.

İrfan Can Kahveci; Tuncay Şanlı (Fenerbahçe), Burak Yılmaz (Galatasaray) ve Arda Turan'dan (Barcelona) sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yapan 4. Türk futbolcu oldu.

Opta verilerine göre; İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde Eylül 2004'ten (Wayne Rooney vs Fenerbahçe) bu yana bir maçta ceza sahası dışından üç gol atan ilk oyuncu oldu.

Hat-trick yapıp kazanamayan üçüncü futbolcu

Medipol Başakşehirli futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılan üçüncü oyuncu oldu (Nisan 2003'te Cristiano Ronaldo & Ekim 2010'da Gareth Bale).

Avrupa'da 5 gol

Medipol Başakşehir'in Leipzig karşısındaki üç golünü de atan İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 5'e yükseltti. 

Bu maç öncesinde turuncu-lacivertli ekiple Avrupa kupalarında 20 maçta 2 gol atan İrfan, Leipzig'e üç gol atmayı başardı.  Gol sayısını 5'e yükselten İrfan Can Kahveci, 14 golü bulunan Edin Visca'nın ardından Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci ismi oldu. 

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