Bilim insanları araştırdı gece uyku halinde insan beyninde hayret verici şeyler yaşanıyor

Boston Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmanın sonucuna göre, gece uyku halinde insan beyninde hayret verici şeyler yaşanıyor. Yapılan araştırmada, insan vücudu uyku halindeyken akan kanın yerini beyin-omurilik sıvısı alıyor ve beyni ritmik, yavaş dalgalarla, baştan sona yıkıyor.

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Evrim Ağacı'nın haberine göre, Boston Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmanın sonucu insan beyninin uyku halinde yaşadığı durumları ortaya çıkardı.

Uyku halinde birçok olay yaşanıyor

Buna göre, insanlar uykudayken, önce nöronlar giderek sakinleşiyor, birkaç saniye sonrasında kafanızın içerisinde bulunan kan sızmaya başlıyor. Akan kanın yerini beyin-omurilik sıvısı alıyor ve beyninizi ritmik, yavaş dalgalarla, baştan sona yıkıyor. Science dergisinde yayınlanan bu çalışma, beyin-omurilik sıvısının yaymış olduğu ritimleri sergileyebilmesi yönünden bir ilk oldu.

Araştırma yazarı konuştu

Boston Üniversitesi Mühendislik Bölümü öğretim üyesi, Biyomedikal Mühendisliği ve Nörobilim Sistemleri merkezi üyesi ve aynı zamanda bu çalışmanın yazarlarından biri olan Yardımcı Doçent Doktor Laura Lewis, "Nöronların elektriksel dalga aktivitesi yaptığını bir süredir biliyorduk; fakat beyin-omurilik sıvısının da elektriksel dalga aktivitesi yaptığını şimdiye kadar fark edememiştik." diye konuştu.

Hastalıkları anlamaya yardımcı olabilir

Ayrıca Lewis bu çalışmanın ileride otizm ve alzheimer gibi uyku bozukluğuyla ilişkili çeşitli nörolojik ve psikolojik rahatsızlıkların içyüzünün anlaşılmasına da önderlik edeceğini umuyor. Hatta kan dolaşımıyla birlikte beyin dalgaları ve beyin omurilik sıvısı, yaşa bağlı olağan bozuklukların bile içyüzünün anlaşılmasını sağlayabilir.

Kan dışarı sızıyor

Çalışmalarının ilerleyen safhalarında Lewis ve ekibini bekleyen bir muamma daha var: Kan dolaşımının, beyin dalgalarının ve beyin-omurilik sıvısının tamamıyla uyumlu olarak nasıl çalıştığı. Dr. Lewis, "Görüyoruz ki öncelikle nöral değişimler oluyor. Sonra başımızda bulunan kan dışarı sızıyor. Yerini ise beyin-omurilik sıvısının dalgaları alıyor." dedi.

Kan gidiyor yerine omurilik sıvısı geliyor

Nöronlar aktivitelerini durdukları zaman, normaldekinden daha az oksijene ihtiyaç duyuyor diyen Lewis, "Bu vesileyle kan, o bölgeden ayrılıyor. Kan oradan ayrıldığı vakit, beyindeki basınç düşüyor; hemen ardından beyin-omurilik sıvısı kanın yerini alıyor ve basınç düzeyini tekrar güvenli hale getiriyor." diye konuştu.

İnsanlar yaşlandıkça, beyinleri daha yavaş dalgalar üretir. Buna bağlı olarak, beyindeki kan dolaşımı bu durumdan etkilenir, beyin-omurilik sıvısının ritmik atımı düşerek zararlı proteinlerin artmasına ve hafızanın zayıflamasına neden olur.

Kaynak Yeniçağ: Bilim insanları araştırma sonunda hayrete düştü. Uyurken insan beyninde neler oluyor neler