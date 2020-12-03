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Adana'da 6 yaşındaki iki genç arasında çıkan kavga kanlı bitti! İlk işi telefonunu alıp...

İhlas Haber Ajansı

ADANA’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde tartıştığı kişi tarafından 3 yerinden bıçaklanan genç yaralandı. Yaralı genç ambulans gelene kadar cep telefonuyla ailesini arayıp yaralı olduğunu ve hangi hastaneye gidebileceğini söyledi.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarıda gezen U.Ö.Ç (16) arkadaşının arkadaşı olan M.C.B (16) ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. M.C.B, cebinden çıkardığı bıçak ile U.Ö.Ç’yi sırtından 2 kere ve ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşlar, U.Ö.Ç’nin kanlar içerisinde yere yığıldığını görmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. U.Ö.Ç sağlık ekipleri gelene kadar cep telefonuyla ailesini aradı. U.Ö.Ç ailesine bıçakla yaralandığını ve hangi hastaneye kaldırılacağını söyledi. Sağlık ekipleri yaralı genci Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olaydan kısa bir süre sonra şüpheli M.C.B’yi yakalayarak gözaltına aldı.

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