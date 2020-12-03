Ivanka Trump sorguya alınıyor! Otel harcamasında yolsuzluk tespit edildi

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump yolsuzlukla gündemde... Ivanka'nın, ailesine ait bir işletmede etkinlik düzenleyerek gereksiz harcama yaptığı, kendi çıkarını gözettiği için sorgulandığı öğrenildi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı olan ve son dört yıldır danışmanı olarak da görev alan Ivanka Trump’ın bazı gereksiz ve kendi menfaatini gözettiği harcamalar sebebiyle sorgulandığı ortaya çıktı. Trump’ın kaldığı otel süitinde sorgulandığı belirtildi. Gelecek yıl sivil yaşama geri dönecek Trump ve ailesi hakkındaki davanın 2017 yılındaki bir olayla ilgili olduğu kaydedildi.

Trump’ın ailesine ait bir işletmede çok fazla etkinlik düzenlediği ve bütçeden çok ciddi bir parayı bu mekana verdiğine dair soruşturma devam ederken genç danışmanın son aylarda birkaç kez daha sorgulandığı açıklandı.

Otel çalışanları da sorguda: Bloomberg’de yer alan habere göre Ivanka Trump’ın en son salı günü sorgulandığı belirtilirken aynı zamanda Washington’daki Trump Hotel’in yöneticisi Mickael Damelincourt ile birlikte bazı Trump çalışanları da sorgulandı.

Demokrat siyasetçiler tarafından açılan soruşturma talebi ve dava sürecinde ABD Başkanı’nın daha uygun alternatiflere bakmadan kendisine ait bir otelde 1 milyondan fazla masraf tutan bir etkinlik düzenlemesi oldu. 17 Ocak 2017 ile 20 Ocak 2017 arasındaki etkinlik ile ilgili soruşturma devam ediyor.