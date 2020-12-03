Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor! Ocak'ta yolcu

Galatasaray'da kariyeri boyunca ortalama 2 maçtan 1'ini kaçıran Radamel Falcao ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'ın büyük umutlarla Monaco'dan kadrosuna kattığı Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın İspanyol AS Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre, sarı-kırmızılı camiada istenmeyen adam ilan edilen Falcao, kulübüyle olan bağlarını kopardı.

Haberin detaylarında kulüp yönetimi, teknik heyet ve taraftarın Falcao'dan şikayetçi olduğu aktarılırken, bu durumun kısa süre içerisinde sona ereceği, Kolombiyalı golcünün Ocak ayında takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Kendini riske etmiyor

Öte yandan Falcao'nun sürekli sakatlanması can sıkarken, 34 yaşındaki golcünün hafif veya ağır fark etmeksizin teknik heyete 'sakatım' dediği ve kendini riske atmadığı kaydedildi. Ayrıca Galatasaray kritik maçlara çıksa dahi Falcao'nun iğneyle oynamayı reddettiği aktarıldı. İspanyol basını, yıldız ismin kulübüyle olan bağını kopardığı yazdı.