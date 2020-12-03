Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yıllık enflasyon yüzde 14'ü aştı

TÜİK'ten son dakika açıklama geldi. Enflasyon kasım ayında TÜFE'de yüzde 2,3 artı. Yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu.

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Piyasaların Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 0,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,19 ile haberleşme ve yüzde 7,00 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 18,67 ile ulaştırma oldu.

Aylık düşüş gösteren tek grup eğitim oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında azalış gösteren tek ana grup yüzde 0,19 ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar yüzde 0,12 ile haberleşme ve yüzde 0,80 ile sağlık oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,51 ile ulaştırma, yüzde 4,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,69 ile ev eşyası oldu.

Kasım ayı enflasyon şampiyonu yüzde 66 ile domates

Kasım ayının enflasyon şampiyonu yüzde 66,93 ile domates oldu. Domatesi yüzde 25,18 ile Kabak takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 24,35 ile Karnabahar yer alıyor.

Kasım ayında en fiyatları en yüksek artış gösteren ilk 6 madde gıda oldu.