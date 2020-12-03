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ABD'nin ham petrol stokları azaldı! EIA açıkladı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 700 bin varil azalışla 488 milyon varile düştüğünü açıkladı.

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Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638,2 milyon varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 3,5 milyon varil (yüzde 1,5) artışla 233,6 milyon varile yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 171 bin varil artarak 5,4 milyon varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 625 bin varil artarak 3,45 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.​​​​​​​

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 21-27 Kasım haftasında 112 bin varil artarak yaklaşık 11,6 milyon varil oldu.

EIA'nın Kasım 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,4 milyon varil, gelecek yıl ise 11,1 olması bekleniyor.

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