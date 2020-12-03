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Trendyol 60 milyon ürün sattı! 'Efsane Günleri' kampanyasında rekor

Trendyol, kasımda düzenlediği ‘Süper İndirim Günleri’ ve ‘Efsane Günleri’ kampanyalarını rekorla tamamladığını açıkladı.

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Kasımda Trendyol tedarikçilerinden 60 milyon adet ürün satışı gerçekleşti.

Trendyol'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Kasım boyunca 5 milyon çeşit ürün indirimli fiyatlarla sunuldu. Trendyol tedarikçilerinin satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158 büyüme gerçekleşti. Trendyol, kasımda 1.5 milyar ziyaretle rekor kırarken, aktif kullanıcı sayısı ise 25 milyona ulaştı.

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