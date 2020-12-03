Cihan Yavuz kimdir hangi partiden Cİhan Yavuz aslen nereli?

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı. Peki Cihan Yavuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli soruları merak edildi.

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Aslen Tatvanlı ve 42 yaşındaki Cihan Yavuz İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alındı ve tutuklandı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz kimdir sorusu merak edildi.

Terör örgütü PKK yapılanmalarını koordine etmek için kurulan KCK/TM üyesi olmak ve örgütsel faaliyetler de bulunup, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine maddi destek sağlamak suçundan geçtiğimiz hafta 18 örgüt üyesi şüpheliyle birlikte gözaltına alınan Cihan Yavuz sabah saatlerinde 16 şüphesiyle birlikte sevk edildiği mahkemece akşam saatlerinde tutuklandı.

1978 yılı Tatvan doğumlu olan 42 yaşındaki Cihan Yavuz, ilk, orta ve lise öğrenimini Tatvan ‘da tamamladı.1998 yılında İstanbul‘a taşınan Yavuz, 1998-2001 yılları arasında tekstil atölyesinde çalıştı. 2001-2003 yılları arasında İSKİ ‘ye bağlı bir şirkette çalıştı.2004 yılında üniversite eğitimi için KKTC ‘ye gitti. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. 2010 yılında tekrar İstanbul‘a gelen Yavuz, TV Kanallarında kameraman ve muhabir olarak çalıştı.2014 yılından beri özel bir şirkette Proje Yapım Koordinatörü olarak çalışmaktadır. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP tarafına geçen Şişli Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Cihan Yavuz, İstanbul'da gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındı.