Bursa'da 1 yaşındaki bebeğiyle sokakta dehşeti yaşadı! 20 köpek saldırdı

BURSA'da caddede kucağında 1 yaşındaki çocuğuyla yürüyen kadına 20 köpek saldırdı, çocuğuyla ölümden dönen kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı.

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Olay Çalı Mahallesi Papatya Caddesinde meydana geldi. Evinden 200 metre aşağıdaki annesine çocuğuyla gitmek için çıkan Bilge Bircan Bingöl, kucağında çocuğu Evren Bingöl ile yürüdüğü esnada sokakta başı boş gezen 20 tane köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerle uzun süre mücadele eden genç kadın bu esnada kucağındaki 1 yaşındaki çocuğunu kucağından beton zemine düşürdü.



Kafa üstü beton zemine düşen minik çocuk ölümden döndü. Çocuğun yüzü düşmenin etkisiyle morluklar içinde kaldı. Kadın çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle 20 köpeğin saldırısından kurtulmayı başardı. Büyük

şok yaşayan ve çok korkan genç kadın o anları gözyaşları içinde anlattı.







"Biz çocuğumla birlikte ölümden döndük"

Evden annesine gitmek için çıktığını ifade eden Bilge Bircan Bingöl, "Mahallemizde çok fazla başı boş köpek var, defalarca müracaat etmemize rağmen herhangi bir tedbir alınmadı. Ben kucağımda çocuğumla yürürken caddenin ortasında birden 20 köpeğin saldırısına uğradım. 20 tane köpekle başı çıkmak mümkün değil. Ben ederken çocuğumu elimden kaldırıma düşürdüm. Çocuğumun yüzü çarpmanın etkisiyle morardı. Bize daha önce de köpek saldırdı. Bu ikinci saldırı. Biz çocuğumla birlikte ölümden döndük, bir an evvel bu başı boş köpeklere çare bulunsun" dedi.