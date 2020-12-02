Sivas'ta siparişlere yetişemiyor! Ülkenin dört bir yana gönderiliyor

İşletmelerinin kurulduğu tarihin Cumhuriyetin ilk yıllarına dayandığını söyleyen ve babasının doğum tarihini kuruluş yılı olarak belirleyen Nuri Talas (60), "Burası, Cumhuriyetin ilk yıllarında Abdullah ve Nuri Efendi tarafından kurularak o günden bugüne devam eden bir işletme. Biz 1926 diye bir rakam söyledik. Yılını öyle tayin ettik fakat, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kesin bir tarih yok. " dedi.