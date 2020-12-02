Sivas'ta siparişlere yetişemiyor! Ülkenin dört bir yana gönderiliyor
SİVAS'ta 1926 yılında Vakıflar İşhanı'nın giriş katına kurulan kahveci yıllar geçmesine rağmen kalitesi ve popülerliği ile turistlerin uğrak noktası haline geldi.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Abdullah ve Nuri Efendi tarafından Osmanlı zamanında Han olarak kullanılan mekan, kahveci dükkanına çevrildi. Zaman içinde dükkan şehrin kahve ihtiyacını karşılayan en önemli mekan haline geldi.
Kahve dükkanını dedelerinden devralan Nuri Talas geleneği hiç bozmadan aynı taş değirmende aynı lezzeti bugüne kadar taşımayı sürdürdü.
Yurt dışından getirilen çekirdekler makinelerde kavrulduktan sonra soğutulup daha sonra kurulduğu ilk yıllarda kullanılmaya başlayan ve bugün de halen aktif olarak çalışan taş değirmende öğütülerek satışa sunuluyor.
İşletmelerinin kurulduğu tarihin Cumhuriyetin ilk yıllarına dayandığını söyleyen ve babasının doğum tarihini kuruluş yılı olarak belirleyen Nuri Talas (60), "Burası, Cumhuriyetin ilk yıllarında Abdullah ve Nuri Efendi tarafından kurularak o günden bugüne devam eden bir işletme. Biz 1926 diye bir rakam söyledik. Yılını öyle tayin ettik fakat, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kesin bir tarih yok. " dedi.