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BlueTV ücretsiz nasıl izlenir üye olmak gerekiyor mu?

Türkiye'nin en büyük yerli dizi video platformu olan BlueTV karantina günlerinde izleyiciyi mutlu edecek haber verdi ve bu haftasonu yani 5-6 Aralık'ta tüm dizileri ücretsiz yayınlayacağını duyurdu. Peki Bluetv ücretsiz nasıl izlenecek, üye olmak gerekiyor mu?

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BlueTV haftasonu ücretsiz erişim sağlayacağının müjdesini sosyal medyadan duyurdu. Bu haftasonu sokağa çıkma yasağının olduğu 5-6 Aralık'ta BlueTV tüm içeriklerini ücretsiz yayına açacak ve isteyen hiçbir ücret ödemeden dizi izleyebilecek. Peki Bluetv ücretsiz dizi izlemek için ne yapmak gerekiyor. Kod olmak ya da üye olmak gerekiyor mu? 

Hafta sonu geçerli olacak ücretsiz erişim kampanyasından faydalanmak isteyen internet kullanıcıları, BluTV’nin internet sitesine e-posta adreslerini girerek bir kod alacaklar. Bu kod ile de hafta sonu boyunca BluTV’deki tüm içerikleri ücretsiz bir şekilde izleyebilecekler.

Hafta sonu geçerli olacak ücretsiz erişim kampanyasından faydalanmak isteyen internet kullanıcıları, BluTV’nin internet sitesine e-posta adreslerini girerek bir kod alacaklar. Bu kod ile de hafta sonu boyunca BluTV’deki tüm içerikleri ücretsiz bir şekilde izleyebilecekler.

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