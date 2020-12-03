Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 10 numara çözüm

Denizli’de yan yana görev yapacak Ozan-Sosa, sonrasında formayı paylaşacak. Teknik heyet bundan böyle kadroda gerçek bir 10 numara (Mert Hakan/Pelkas) kullanacak.

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Fenerbahçe'de Jose Sosa, Trabzon maçındaki performansıyla eleştiri almış, Beşiktaş derbisinde de aşırı top kaybı dolayısıyla 45 dakika oyunda kalabilmişti.

Teknik heyet, Denizlispor karşılaşması sonrası bu sistemi değiştiriyor. Gustavo'nun cezalı olması nedeniyle Denizli deplasmanında Sosa ile Ozan Tufan yan yana görev alacak. Önlerinde ise Mert Hakan Yandaş olacak. Ancak Denizli sonrası sistem değişecek.

Sabah'ın haberine göre; teknik heyet, Ozan ve Sosa'nın aynı tip futbolcular olması dolayısıyla birbirlerini olumsuz etkilediğine, forvet arkasında gerçek bir 10 numara kullanmanın bu oyuncuların performansını artıracağına inanıyor. Bu anlamda Ozan veya Sosa konusunda maça göre tercih yapılacak. 10 numarada ise Mert Hakan veya Pelkas ikilisinden biri görev alacak. Kısaca Fenerbahçe alınan olumsuz sonuçlar sonrası bir sistem değişikliğine gidecek.