Eski ABD başkanları Obama, Bush ve Clinton kamera karşısında korona aşısı olacak!

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ın selefleri Clinton, Bush ve Obama koronavirüs aşının güvenirliğini kanıtlamak ve halkı aşı yaptırmaya teşvik etmek amacıyla kamera karşısında aşı olmaya gönüllü olduklarını açıkladı.

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Eski ABD başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanması durumunda halkın güvenini artırmak için kamera karşısında aşılamak için gönüllü olacak.

3 eski başkan, ABD sağlık yetkilileri insanları aşının güvenirliği ve etkinliği konusunda ikna etmeye çalışırken böyle bir adımın yardımcı olacağını umuyor.

Bush'un sözcüsü Freddy Ford, CNN'e yaptığı açıklamada, 'Bush'un nasıl yardımcı olabileceğini sormak için ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Başkanı Dr. Deborah Birx'i aradığını' söyledi ve şunu ekledi:

“Birkaç hafta önce Başkan Bush, Dr. Fauci and Dr. Birx'e doğru zaman geldiğinde kendisine bilgi verilmesini istedi ve insanları aşı olmaya teşvik etmek için elinden geleni yapmak istiyor. Önce, aşının güvenli olduğu kabul edilmedi ve öncelikli nüfusa verilmeli. Daha sonra Başkan Bush kendisi için sıraya girecek ve bunu kamera önünde yapmaktan mutluluk duyacak."

Clinton'ın Basın Ofisi'nden de çarşamba günü CNN'e yapılan açıklamada, halka açık bir ortamda aşı olmaya istekli olduğu belirtildi: "Clinton halk sağlığı yetkilileri tarafından belirlenen önceliklere dayalı olarak, mümkün olan en kısa sürede aşı olmak istedi. Ve tüm Amerikalıları aynısını yapmaya teşvik etmek için bunu halka açık bir şekilde yapmak istiyor."

Barack Obama de geçen günlerde verdiği röportajda, Fauci'nin kendisine aşının güvenli olduğunu söylemesi durumunda inanacağını vurgulamıştı:

"Tanıdığım ve birlikte çalıştığım Anthony Fauci gibi insanlara tamamen güveniyorum. Yani eğer Anthony Fauci bana 'Aşı güvenilir ve Kovid'e karşı bağışıklık kazandırır' derse, kesinlikle yaptıracağım."

"Söz veriyorum daha az riskli insanlar için yapıldığında ben de olacağım" diyen Obama, "Hatta bunu televizyon ekranlarında yapacağım ya da kendim kaydedeceğim. Sadece insanların bilime güvendiğimi ve güvenmediğim şeyin Kovid-19'a yakalanmak olduğunu görsün" diye konuşmuştu.