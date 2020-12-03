Irkçı Alman katili durduran Türk koronavirüsten öldü

Almanya’nın Hanau Kenti’nde 10 kişiyi öldüren Alman katilin üzerine koşan, uzun boyu ve 170 kiloluk cüssesiyle onu uzaklaştırıp daha çok insanın ölmesini engelleyen Fatin Rüştü Şahin (52), tatil için gittiği Türkiye’de koronavirüsten hayatını kaybetti.

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Almanya’nın Hanau Kenti'nde 19 Şubat 2019 günü 4'ü Türk 10 kişiyi öldürüp intihar eden Neonazi Alman Tobias Rathjen'in kurşunlarından kurtulan 53 yaşındaki Fatin Rüştü Şahin, tatil için gittiği Trabzon'da corona virüsünden can verdi.

Ölüm Hanau'daki Türkler'i büyük üzüntüye boğdu ve ikinci kez gözyaşları aktı. Fatin'in ölümünün 40'ıncı günü nedeniyle bir araya gelen esnaf ve bölgedeki Türkler, özel sayfa ve fotoğraf sergileri açıldı.

Bir aydan fazla komada kaldı

O gün, esnaf arkadaşları gözü önünde öldürülen Fatin Rüştü Şahin, olaydan 5 ay sonra biraz hava değişimi için memleketi Trabzon'a gitti. Ancak Yomra'da rahatsızlandı ve corona virüsü teşhisi konuldu. Kilosu 170'i bulan ve hastalıkla birlikte şekeri de 500'lere yükselen Şahin, bir aydan fazla komada kaldı.

Türkiye'de toprağa verildi

Yeniden uyandırılmak istenen Şahin'in vücudu bunu kaldırmadı ve 17 Ekim günü vefat etti. Yomraspor'a da katkıları olan ve orada yöneticilik yapan Şahin, Türkiye'de toprağa verildi. Hanau'daki arkadaşları ise gözyaşları ile geçtiğimiz günlerde 40'ını verdi. Hanau'da çok sevilen Fatin Rüştü Şahin için, bir fotoğraf albümü ile hatıra defteri hazırlandı.

Katille yüz yüze geldi

Saldırının gerçekleştiği Kremerstr’de Atlantic City isimli bir bar-salon işleten Fatin Rüştü Şahin, kanlı saldırının olduğu gece, Alman katil Tobias'la yüz yüze geldi. Önce Balkan göçmenlerinin işlettiği yerin önündekileri vuran katil, ardından Fatih Saraçoğlu'nu vurmuş ve yeni açtığı işyerinde oturan Sedat Gürbüz'ü katletmişti.

Çok can almasını engellemişti

Kurşunlanıp devrilenleri görünce, uzun boyu ve kilosuna rağmen Fatin ile bölge esnaflarından Özkan Rutbill, katile doğru harekete geçmişti. Alman katil, iki saniye onlara bakmış ve kaçarak uzaklaşmıştı. Bu davranış, katilin koşarak uzaklaşmasını sağlamış ve belki de daha çok can almasını engellemişti. Fatin Rüştü Şahin ile Özkan Rutbill yaralıların yardımına koşmuş ve ilk olarak Fatih Saraçoğlu ile Sedat Gürbüz'e yardım için çırpınmıştı. Ancak ikisi de kurtarılamamıştı. Fatin ve Özkan'ın yardımlarıyla diğer yaralılar ambulanslara taşınmıştı.