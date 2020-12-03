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Kocaeli'de sokak ortasında döverek öldürdüler! Sözleri pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde tartıştıkları şahsı sokak ortasında darp ederek öldüren 3’ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, “Neden yaptınız” sorusuna, “İzmit’in insanlarına sorun, nasıl bir insan olduğunu öğrenirsiniz” diyerek cevap verdi.

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Olay, 1 Aralık tarihinde saat 00.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere, olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile kimliği belirsiz şahıslar arasında sokak ortasında, henüz öğrenilemeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edildi.

Kafasından, henüz belirlenemeyen bir cisimle aldığı darbeyle ağır yaralanan Yalın yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Okan Yalın, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Okan Yalın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


8 kişi gözaltına alındı
Olay yerine intikal eden polis ekipleri, olayın meydana geldiği sokağın giriş ve çıkışlarını emniyet şeridi ile kapattı. Polis ekipleri tarafından alınan geniş çaplı güvenlik önlemlerinin ardından sokakta inceleme başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yalın’ın öldürülmesi olayına karışan 3’ü kadın 8 kişinin kimliklerini belirlendi. K.K., T.K., E.K., S.K., K.K., N.Ç., H.K, ve R.Ç. adlı 8 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


“İzmit’e sorun, nasıl bir insan olduğunu öğrenirsiniz”
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevkleri sırasında şüpheliler, basın mensuplarının “Okan Yalın’ı neden öldürdünüz” sorusuna, “İzmit’e sorun, nasıl bir insan olduğunu öğrenirsiniz” diyerek cevap verdi.

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