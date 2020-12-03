BIST 1.321
DOLAR 7,88
EURO 9,56
ALTIN 466,89
HABER /  YEREL

Kayseri'de ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alıp, itiraz eden şoförü darbettiler

KAYSERİ'de ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner (34), yaralamalı trafik kazasına müdahale sırasında ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alan hasta yakını 3 kişi tarafından darbedildi.

Abone ol

Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle 112 Acil Servis ekibi, kazada yaralananlara müdahale etti.

Ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner, bu sırada ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alan yaralıların yakınlarına itiraz edince tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 kişi, ambulans şoförü Özsayıner'i darbetti. Bunun üzerine Özsayıner ve sağlık ekibi, ambulansla kaza yerinden ayrıldı. Kazada yaralanan 2 kişi ise başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrolde Özsayıner'in omzunda doku zedelenmesi olduğu belirlenirken, 3 gün iş göremez raporu verildi. Özsayenir'in şikayetçi olduğu 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da kardeşlerin ağaç kesme tartışmasında inanılmaz olaylar yaşandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga! İhbara giden polise ateş açıldı: 5 yaralı
Naci Görür: İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak
Bakırköy'de yaptıkları herkesi isyan ettirmişti! Şoke eden detay ortaya çıktı
Prof. Dr. Başar Cander: Sokağa çıkma kısıtlamaları acil servislerdeki yoğunluğu azalttı
Ankara'da bilim insanları müjdeyi duyurdu! Deney başarıyla sonuçlandı koronayı bitirecek
Piyasalarda enflasyon etkisi! Dolar ve euro yükselişe geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da silahla vuruldu patileri kesildi! Ceza sonrası şaşkına döndüler
Bu kez adres Mardin! Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi
Tokat Erbaa'da köy muhtarı koronavirüsten öldü
Sergen Yalçın Süper Lig'de zirvede
İlk toplantı çevrim içi yapılacak! Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları yarın başlayacak
Karaman'da kafatası paniği: Yıkılan metruk evin temelinden çıktı
Yorumlar