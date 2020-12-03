Antalya'da kardeşlerin ağaç kesme tartışmasında inanılmaz olaylar yaşandı
ANTALYA’nın Kemer ilçesinde kardeşleri ağaç kesme tartışmasında 60 yaşındaki abla, 48 yaşındaki erkek kardeşi tarafından darp edildikten sonra kalbi sıkışınca açık kalp ameliyatına alındı, diğer kızkardeş olay yerine gittiğinde baygınlık geçirdi. Kardeşler karakolluk oldu.
Ovacık Mahallesi Gölbastığ mevkiinde bulunan Ramazan T.’ın evinin bahçesinde bulunan meşe ağaçlarının bir bölümü, oğlu Levent T.’ın getirdiği hızarcılar tarafından kesildi. Olayı öğrendiğinde kendisi de yaylada bulunan ablası Zeynep Urhan, hemen olay yerine giderek ağaç kesimini durdurmak istedi.
İddiaya göre kardeşi Levent T. ve yanındakilerle tartışan Zeynep Urhan fenalaşınca olay yerine gelen yakınları jandarma tarafından Kemer Devlet Hastanesi’ne getirildi. Acil Servis bölümünde olayla ilgili adli rapor için muayene edilmeye çalışılan Zeynep Urhan’ın göğüs ağrısı şikayeti üzerine kadın, ambulansla Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan muayene sonrası hemen koroner yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep Urhan’a önce anjiyografi yapıldı, ardından koroner By-Pass kararı verilerek ameliyat edildi.
“Ölene kadar davacıyım” deyip yazılı ifade bıraktı: Kendisine geldikten sonra kardeşinin cep telefonuyla kaydettiği açıklamasında, erkek kardeşi tarafından darp edildiğini ileri süren 2 çocuk annesi kadın, “Babamın ağaçlarını kesme dedim diye beni dövdü. Saçımdan tutup yere vurdu sürükledi. Ölene kadar davacıyım” diye konuştu. Urhan, her türlü ihtimale karşı olayla ilgili ifadesini yazarak imzaladı ve kardeşine verdi.
Ağaçların kesildiği yere gazetecilerle birlikte giden Nimet Şahin, burada ağabeyi Mehmet T. ile birlikte açıklamalarda bulundu. Kardeşleri Levent T.'nin ağaçları yasal danışmanı olduğu babasının rızasıyla kestiğini ileri sürdüğü ama aslında kendi iradesiyle kestiğini ileri süren Mehmet T. ve Nimet Ş. abla Zeynep Urhan'ın başına gelenleri de anlattı.