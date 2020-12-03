Antalya'da kardeşlerin ağaç kesme tartışmasında inanılmaz olaylar yaşandı

“Ölene kadar davacıyım” deyip yazılı ifade bıraktı: Kendisine geldikten sonra kardeşinin cep telefonuyla kaydettiği açıklamasında, erkek kardeşi tarafından darp edildiğini ileri süren 2 çocuk annesi kadın, “Babamın ağaçlarını kesme dedim diye beni dövdü. Saçımdan tutup yere vurdu sürükledi. Ölene kadar davacıyım” diye konuştu. Urhan, her türlü ihtimale karşı olayla ilgili ifadesini yazarak imzaladı ve kardeşine verdi.