Tokat Erbaa'da köy muhtarı koronavirüsten öldü

TOKAT’ın Erbaa ilçesi Dokuzçam köyü muhtarı Zeki Yıldırım (56) koronavirüsten yaşamını yitirdi.Abone ol
İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Dokuzçam köyünün muhtarı Zeki Yıldırım, 15 gün önce koronavirüse yakalandı. 3 çocuk babası Yıldırım, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldırım, dün akşam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Muhtar Zeki Yıldırım, koronavirüs önlemleri çerçevesinde köyünde toprağa verildi.
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