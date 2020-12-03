Lütfi Elvan'dan enflasyon rakamlarına ilişkin ilk yorum

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon kasımda yılın zirvesini gördü.

Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 66,93 ile domateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,68 ile limon oldu.

Lütfi Elvan'dan ilk yorum

Maliye Bakanı Lütfi Elvan; Kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı; ''Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

1. Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) December 3, 2020

''Eşgüdüm içinde kullanacağız''

Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız.''