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Manisa'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda zincirleme kaza!

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'da artan sis nedeniyle göz gözü görmez oldu. Meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. 1 kişinin yaralandığı kaza maddi hasarlarla atlatıldı.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında, İzmir-Ankara D 300 kara yolu, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Sait Korkmaz idaresindeki 48 RZ 712 otomobil ile seyir halindeyken görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yoğun sis sebebiyle kavşaktaki kırmızı ışığı ve ışıkta duran araçları fark etmedi.

Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Selçuk Sayış idaresindeki 35 EE 930 plakalı otomobil ile Talat Kıtır (52) idaresindeki 64 BH 398 plakalı kamyonete çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada kamyonet sürücüsü Kıtır yaralanırken, karayolunda Uşak yönüne doğru ulaşım trafiğe kapandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kamyonet sürücüsünün ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşan kara yolunda, emniyet güçleri de yoğun sis yüzünden zaman zaman zorluk yaşadı. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılması ile kara yolu yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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