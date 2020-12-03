BIST 1.331
DOLAR 7,83
EURO 9,50
ALTIN 462,70
HABER /  GÜNCEL

BlueTV ücretsiz izleme nasıl olur kod nereden alınacak?

Türkiye'nin en büyük yerli dizi video platformu olan BlueTV karantina günlerinde izleyiciyi mutlu edecek haber verdi ve bu haftasonu yani 5-6 Aralık'ta tüm dizileri ücretsiz yayınlayacağını duyurdu. Peki Bluetv ücretsiz nasıl izlenecek, üye olmak gerekiyor mu?

Abone ol

BlueTV haftasonu ücretsiz erişim sağlayacağının müjdesini sosyal medyadan duyurdu. Bu haftasonu sokağa çıkma yasağının olduğu 5-6 Aralık'ta BlueTV tüm içeriklerini ücretsiz yayına açacak ve isteyen hiçbir ücret ödemeden dizi izleyebilecek. Peki Bluetv ücretsiz dizi izlemek için ne yapmak gerekiyor. Kod olmak ya da üye olmak gerekiyor mu? 

Hafta sonu geçerli olacak ücretsiz erişim kampanyasından faydalanmak isteyen internet kullanıcıları, BluTV’nin internet sitesine e-posta adreslerini girerek bir kod alacaklar. Bu kod ile de hafta sonu boyunca BluTV’deki tüm içerikleri ücretsiz bir şekilde izleyebilecekler.

Hafta sonu geçerli olacak ücretsiz erişim kampanyasından faydalanmak isteyen internet kullanıcıları, BluTV’nin internet sitesine e-posta adreslerini girerek bir kod alacaklar. Bu kod ile de hafta sonu boyunca BluTV’deki tüm içerikleri ücretsiz bir şekilde izleyebilecekler.

SON DAKİKA HABERLERİ
Lütfi Elvan'dan enflasyon rakamlarına ilişkin ilk yorum
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga! İhbara giden polise ateş açıldı: 5 yaralı
Kocaeli'de sokak ortasında döverek öldürdüler! Sözleri pes dedirtti
Naci Görür: İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak
Bakırköy'de yaptıkları herkesi isyan ettirmişti! Şoke eden detay ortaya çıktı
Prof. Dr. Başar Cander: Sokağa çıkma kısıtlamaları acil servislerdeki yoğunluğu azalttı
ÖNCEKİ HABERLER
İzmit'te tuvaletini yapmak mezarlığa girdi hayatını kaybetti
Spotify 2020 özet nerden bakılır görüntüleme nasıl yapılır?
Ukrayna’da ürküten tablo! Son 24 saatte 14 bin 496 yeni koronavirüs vakası
Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe Saadet Partisi'nden istifa etti
Kayseri'de ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alıp, itiraz eden şoförü darbettiler
Mehmet Yalçınkaya çocukları kaç tane oğulları ve kızı kimdir?
Yorumlar